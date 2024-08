Usa, Google sconfitto in tribunale: "Ha violato leggi antitrust"

Google ha agito illegalmente per mantenere il monopolio dei motori di ricerca online. Lo ha stabilito il giudice federale Amit Mehta, della Corte distrettuale del District of Columbia, in una sentenza di 277 pagine che condanna il gigante hitech per la sua posizione dominante. Ad avviare la causa per violazione delle norme antitrust erano stati il dipartimento di Giustizia e vari Stati accusando di Google di avere pagato miliardi di dollari ogni anno ad altre aziende, come Apple e Samsung, per garantire che Google fosse il motore di ricerca di default nelle ricerche su smartphone e nei browser.