Usa, giudice federale cancella le licenze petrolifere nel Golfo del Messico

Afp

Una decisione che farà discutere quella presa da un giudice federale di Washington Dc il quale ha cancellato le concessioni di gas e petrolio su un'area di oltre 300mila kmq nel Golfo del Messico. Nel dispositivo si afferma come l'amministrazione Biden non abbia tenuto sufficientemente in considerazione gli effetti sul cambiamento climatico quando lo scorso anno ha venduto le licenze in quella che è stata considerata la più grande asta nella storia Usa. La decisione è un'importante vittoria per gli ambientalisti, mentre suona come uno schiaffo per il presidente Biden.