Usa, già a inizio febbraio la prima vittima di coronavirus

Il primo decesso per coronavirus negli Stati Uniti è avvenuto in California all'inizio di febbraio, il secondo a metà dello stesso mese. Le autorità sanitarie locali hanno spiegato che dalle autopsie è emerso come due soggetti morti nella contea di Santa Clara il 6 e il 17 febbraio avessero contratto il Covid-19, segno che il virus potrebbe essersi diffuso diverse settimane prima rispetto all'inizio dell'emergenza.