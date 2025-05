Usa, serial killer giustiziato in Florida

Un uomo di 62 anni, noto come "Cross-Country Killer", è stato giustiziato con una iniezione letale nel carcere statale della Florida a Raiford per l'omicidio di Tina Marie Cribbs, avvenuto nel novembre 1995. La Cribbs, madre 34enne di due figli, era stata accoltellata a morte e il suo corpo era stato trovato nella vasca da bagno di un hotel. Rogers era stato anche condannato per l'omicidio, nello stesso anno, di Sandra Gallagher, 33 anni, in California ed era sospettato dell'omicidio di almeno altre due donne, una in Mississippi e l'altra in Louisiana. Quest'anno negli Stati Uniti si sono verificate 16 esecuzioni: 12 con iniezione letale, due con fucilazione e due con azoto.