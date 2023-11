Usa, è morta l'ex First Lady Rosalynn Carter

L'ex First Lady degli Stati Uniti Rosalynn Carter è morta all'età di 96 anni.

Lo annuncia il Carter Center. "La nostra co-fondatrice, l'ex First Lady Rosalynn Carter, è morta oggi pomeriggio in Plains, Georgia. E' morta in pace, con la famiglia al suo fianco", si legge in una nota. Rosalynn Carter è stata sposata al presidente Jimmy Carter per 77 anni. "Rosalynn è stata mia partner in qualsiasi cosa ho fatto. E' stata la mia guida e il mio incoraggiamento quando ne ho avuto bisogno. Fino a quando è stata al mondo, sapevo che c'era qualcuno che mi amava e mi sosteneva", ha detto l'ex presidente Carter.