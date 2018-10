Usa, festa di compleanno deserta: Dj Khaled gli promette un regalo

Era tutto pronto per la festa di compleanno, gli inviti consegnati, la sala adibita a tema per la ricorrenza e le pizze. Ma Teddy, che quel giorno ha compiuto sei anni, è rimasto solo tutta la sera in una pizzeria di Tucson, in Arizona, ad aspettare i suoi compagni di scuola che non sono mai arrivati. La madre ha condiviso sui social una foto del figlio imbronciato e abbandonato, e la rete si è scatenata mostrando tutto il suo supporto al bambino. Anche il rapper Dj Khaled, adesso, vuole fare un regalo di compleanno al piccolo Teddy.

La mamma di Teddy, Sil Mazzini, ha detto di aver invitato tutti i compagni di classe del bambino ed esteso l'invito anche ai loro genitori. Trentadue inviti in tutto, ma "solo alcune persone – ha spiegato la donna – hanno avuto la cortesia di declinare l'invito, tutti gli altri non si sono fatti sentire". "Ho chiuso con le feste per un po'", ha detto Teddy scherzando con le telecamere di ABC15, dopo il triste weekend. Non ha perso il senso dell'umorismo il bambino di sei anni, ma il suo broncio, immortalato e pubblicato sui social, ha commosso il web.



La squadra di basket Phoenix Suns ha invitato Teddy a guardare la partita contro i Lakers. "I biglietti dell'incontro – ha twittato il team – sono tutti tuoi". Il portavoce, invece, ha fatto sapere che sono pronti a creare un maglione personalizzato per il piccolo. Ma le sorprese non sono finite qui, anche la squadra di football dell'Arizona, Phoenix Rising, ha invitato Teddy ad assistere allo scontro con gli Swope Park Rangers.



Il rapper Dj Khaled, sul suo profilo Instagram, ha augurato un buon compleanno al bambino e gli ha promesso un regalo. Quello che sarebbe dovuto essere uno dei giorni più tristi della vita di Teddy, dopo il dispiacere iniziale, si è trasformato in un compleanno felice e pieno di sorprese.