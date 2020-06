Usa, Fed limita distribuzione dividendi banche e blocca piani di buyback

La Fed limita la distribuzione di dividendi e blocca i buyback per le maggiori banche americane per il terzo trimestre. Lo annuncia la banca centrale americana. "Il sistema bancario resta ben capitalizzato anche negli scenari" di maggiore contrazione, spiega il vice presidente della Fed, Randal Quarles, osservando però come nel caso di una ripresa a U o a W alcune società finanziarie "potrebbero raggiungere livelli minimi di capitale".