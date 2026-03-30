Usa, l'Fbi: "L'attacco alla sinagoga di Detroit è stato ispirato da Hezbollah"

La pianificazione dell'attacco era iniziata diversi giorni prima, ha riferito l'Fbi, intensificandosi in particolare a partire dal 9 marzo. Un'analisi dell'attività online di Ghazali, già relativa a gennaio, ha rivelato ripetute ricerche su testate media filo-Hezbollah e iraniane, nonché a video su sparatorie e munizioni. Dal 9 marzo, ha spiegato l'Fbi, l'aggressore ha seguito con estrema attenzione i discorsi e le dirette televisive del segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, oltre alle notizie sulla fatwa iraniana, pronunciamento religioso basato sulla legge islamica, che invocava una jihad contro le forze armate americane.