Norvegia, operazione di polizia in una sinagoga a Trondheim: un uomo arrestato

Le forze dell'ordine norvegesi sono intervenute in un'operazione di polizia presso la sinagoga di Trondheim, in Norvegia, e avrebbero arrestato un sospettato. Dai media locali non è ben chiaro cosa sia successo per giustificare l'intervento degli agenti, armati di giubbotti antiproiettile e armi d'assalto.All'interno del luogo di culto era in corso un evento. L'area è stata transennata, a nessuno è permesso uscire e rientrare per il momento nonostante la polizia abbia dichiarato che l'allarme è rientrato. L'allarme è scattato quasi in contemporanea rispetto all'attacco alla sinagoga di West Bloomfield, vicino a Detroit.