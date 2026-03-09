Norvegia, esplosione all'ambasciata Usa: la polizia diffonde la foto del sospettato

La polizia norvegese ha diffuso le foto di un sospettato collegato all'esplosione avvenuta domenica 8 marzo fuori dall'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale norvegese Oslo. Due immagini fortemente pixelate tratte da filmati di sorveglianza mostrano una persona con il volto coperto, vestita con abiti scuri e con uno zaino in mano. La polizia ha reso noto in un comunicato che le indagini finora condotte hanno dimostrato che l'esplosione è stata causata da un ordigno improvvisato posizionato all'ingresso dell'edificio. La detonazione ha causato danni lievi e non sono stati segnalati feriti.