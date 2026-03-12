Detroit, uomo si schianta con l'auto contro una sinagoga e apre il fuoco

Dalle immagini che iniziano a circolare sul web, e che sono trasmesse in diretta dai notiziari americani, sono visibili più pennacchi di fumo nero sul tetto dell'edificio. Sempre secondo i primi report, dopo aver schiantato la sua auto contro l'edificio, il presunto attentatore sarebbe sceso dal veicolo armato e avrebbe aperto il fuoco. Le autorità sono sul posto e hanno chiesto ai residenti nelle vicinanze di rimanere al riparo fino a nuovo avviso, in particolare a tutti coloro che si trovano all'interno di scuole e di altri luoghi di culto.