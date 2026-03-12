A West Bloomfield
Detroit, uomo si schianta con l'auto contro una sinagoga e apre il fuoco
Al momento non è chiaro se ci siano feriti. Accanto al luogo di culto è presente una scuola
© Da video
Sparatoria all'interno di una sinagoga nell'area di Detroit, in Michigan. Secondo la polizia, che è intervenuta dopo essere stata avvertita della presenza di un "soggetto armato attivo", un uomo si sarebbe schiantato volontariamente con la sua auto contro la sinagoga Temple Israel, a West Bloomfield. Il complesso, oltre al luogo di culto, ospita anche una scuola.
Gli spari nella sinagoga e l'allerta della polizia
Dalle immagini che iniziano a circolare sul web, e che sono trasmesse in diretta dai notiziari americani, sono visibili più pennacchi di fumo nero sul tetto dell'edificio. Sempre secondo i primi report, dopo aver schiantato la sua auto contro l'edificio, il presunto attentatore sarebbe sceso dal veicolo armato e avrebbe aperto il fuoco. Le autorità sono sul posto e hanno chiesto ai residenti nelle vicinanze di rimanere al riparo fino a nuovo avviso, in particolare a tutti coloro che si trovano all'interno di scuole e di altri luoghi di culto.