Usa, Fbi accusa ricercatrice cinese di legami con militari

L'Fbi ha accusato la ricercatrice cinese Tang Juan di aver mentito sui suoi legami con l'Esercito di liberazione popolare pur avere il visto Usa e di essersi rifugiata, una volta scoperta, nel consolato cinese di San Francisco per sfuggire all'arresto. Il caso aggiunge altra tensione dopo la chiusura del consolato cinese di Houston, in Texas, per spionaggio.