Usa, ex capo degli Hells Angels ha fatto cremare quattro biker rivali nel "forno per la pizza": condannato

Merl Hefferman, 54 anni, ex capo degli Hells Angels, il gruppo di motociclisti fondato negli Stati Uniti ma diffusosi in tutto il mondo e che il dipartimento di giustizia americano considera criminali, ha fatto sparire i cadaveri di quattro suoi nemici cremandoli illegalmente presso un'agenzia di pompe funebri nel nord della California, nota alla gang come "il forno per la pizza".

Dopo che Hefferman, ora condannato a 4 anni per il primo dei 4 casi, si era dichiarato colpevole di aver fatto sparire il cadavere di Joel Silva, ucciso da un altro membro della band nel 2014, i pubblici ministeri avevano rivelato i dettagli raccapriccianti su almeno altre tre cremazioni presso la Yost e Webb di Fresno. Ma Hefferman, riconosciuto colpevole di ostruzione alla giustizia per la singola cremazione clandestina di Joel Silva, ha negato con veemenza il coinvolgimento in qualsiasi altra cremazione di ex membri degli Hells Angels. Il macabro rituale si sarebbe ripetuto anche nel 2015, 2016 e per una quarta vittima. Il movente? Regolamento di conti.