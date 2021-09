Usa, estradato in Russia l'hacker Aleksei Burkov

Aleksei Burkov, 31enne russo detenuto negli Stati Uniti per crimini informatici, è stato estradato in Russia. Avrebbe gestito 20 milioni di dollari in frodi con carte di credito e un sofisticato portale per i criminali internazionali. È stato condannato a nove anni di prigione l'anno scorso dopo essersi dichiarato colpevole presso la corte federale della Virginia. L'uomo è stato arrestato in Israele nel 2015 su richiesta degli Stati Uniti.