Usa, esperti: "New York si avvia verso la bancarotta"

New York si sta pericolosamente avvicinando al disastro finanziario. E per la prima volta in 40 anni lo spettro della bancarotta torna ad aleggiare sulla Grande Mela. E' l'allarme lanciato dagli esperti, secondo i quali con la fuga delle aziende e dei singoli individui per le tasse troppo elevate e allo stesso tempo il balzo della spesa pubblica, la situazione dei conti sta rapidamente peggiorando. Il debito della città, riporta il New York Post, pesa per 81.100 dollari su ogni famiglia e a questo si aggiunge il forte aumento delle spese, con il sindaco Bill de Blasio che ha proposto un aumento di 3 miliardi di dollari nella nuova legge di bilancio.