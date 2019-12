Usa, Ericsson patteggia: oltre un miliardo di dollari per le accuse di corruzione

Ericsson ha concordato di pagare oltre un miliardo di dollari per patteggiare accuse di corruzione che spaziano in un periodo di 17 anni e toccano almeno cinque Paesi, dall'Asia al Medio Oriente. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, la società svedese di telecomunicazioni era coinvolta in uno schema per pagare tangenti, falsificare i libri contabili e "chiudere un occhio" sulla corruzione, in Paesi come Cina, Vietnam, Indonesia e Kuwait.