Usa, è tendenza "egg showers": ecco la ricorrenza che spopola su TikTok

Anche gli ovuli congelati, infatti, compiono gli anni. Il New York Times parla di questo nuovo andamento in crescita: su Tik Tok spopolano i contenuti di donne che organizzano e vengono a loro volta invitate agli egg showers - letteralmente le feste degli ovuli - ai quali partecipano amici e parenti. La ricorrenza è vista anche come una festa solidale tra donne che attraversano un percorso complesso e delicato.