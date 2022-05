Usa, è finita in tragedia la fuga d'amore tra la poliziotta e il detenuto: lui riarrestato, lei si suicida

La poliziotta, Vicky White, 56 anni, ritenuta da sempre agente modello e vicina alla pensione, una settimana fa aveva aiutato a fuggire dalla prigione un detenuto con il quale aveva da un paio di anni una relazione. L'uomo, Casey White, 38enne, era in carcere perché sospettato di omicidio. Ma la coppia è stata individuata dalla polizia in Indiana e fermata: la donna è morta in ospedale per le ferite che si è provocata con un'arma da fuoco quando ha capito che tutto era finito. Lui, riarrestato, è ora ricoverato. Inizialmente si pensava che il detenuto avesse rapito l'agente, ma poi è risultato chiaro che la donna fosse complice nella fuga.

New York, asta record da Christie's per la Marilyn di Warhol

Durante le indagini e la caccia all'uomo era emersa la verità sui rapporti tra i due: secondo le autorità la poliziotta aveva aiutato volontariamente il detenuto a organizzare la sua evasione. Lo sceriffo della contea di Lauderdale Rick Singleton aveva infatti scoperto che tra Vicky White, vice direttrice del dipartimento penitenziario della contea, e Casey White, detenuto con l'accusa di omicidio, c'era una relazione sentimentale.

I due, che hanno lo stesso cognome ma non sono imparentati, erano scomparsi venerdì 29 aprile, dopo che lei aveva detto che stava portando il detenuto in tribunale prima di recarsi dal medico perché non stava bene. In tribunale però la coppia non è mai arrivata, così come la donna non è mai andata alla visita medica.

Sull'agente pendeva un mandato di arresto con l'accusa di aver permesso o facilitato la fuga di un detenuto. Secondo le autorità la relazione tra i due risaliva al 2020, quando Casey White, che stava già scontando una pena in una prigione di Stato, è stato portato per la prima volta nella contea di Lauderdale per una citazione in giudizio. "Per quanto ne sappiamo, quello è stato il primo contatto fisico che hanno avuto", ha detto Singleton, notando che la coppia ha continuato a comunicare dopo che lui è stato trasferito di nuovo in prigione.

Lo sceriffo, durante le ricerche, aveva anche sottolineato che i due avevano una "relazione speciale" confermata, in parte, dagli altri detenuti: il fuggitivo "riceveva cibo extra e privilegi che nessun altro aveva". Inoltre, la Cnn aveva riferito che la poliziotta nelle settimane precedenti la fuga aveva fatto importanti mosse finanziarie: aveva annunciato l'intenzione di andare in pensione come vice direttrice del dipartimento penitenziario della contea e aveva venduto la sua casa a un prezzo ben al di sotto del valore di mercato (ha ottenuto 95 mila dollari, mentre ne valeva 204 mila). Tutto insomma sembrava premeditato per questa evasione-fuga dall'epilogo tragico.

La storia riporta alla mente quanto avvenuto nello stato di New York nel 2015, quando una guardia carceraria si innamorò di un detenuto e poi aiutò lui e un compagno di cella a fuggire dal carcere. La vicenda ha anche ispirato una serie tv, "Escape at Dannemora", con Benicio Del Toro e Patricia Arquette.