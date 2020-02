Usa, duemila ex procuratori chiedono le dimissioni di William Barr 

E' ormai rivolta al dipartimento di Giustizia americano, dove è salito ad oltre 2mila il numero di ex procuratori e funzionari che hanno chiesto al ministro William Barr di dimettersi per come ha gestito il caso di Roger Stone, definendo "vergognosa" la sua interferenza politica. Barr la scorsa settimana aveva chiesto una pena più lieve per Stone, alleato di vecchia data del presidente Donald Trump coinvolto nel Russiagate.