Usa, due uomini sparano in strada a Filadelfia: almeno 6 feriti

Ansa

Due uomini hanno sparato all'impazzata in un quartiere affollato a Filadelfia, costringendo decine di persone a cercare riparo e ferendone 6, di cui almeno una in modo grave. Lo ha riferito la polizia, intervenuta nel quartiere di Germantown. La donna ferita gravemente è stata colpita più volte all'addome e al torace. Gli agenti l'hanno portata d'urgenza in ospedale, dove resta in condizioni critiche. Gli altri 5 feriti non sono in pericolo di vita.