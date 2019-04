Usa, due tombini esplodono nel cuore di Manhattan: quattro feriti

La violenta esplosione di due tombini a Manhattan, nel cuore di New York, ha causato il ferimento di quattro persone. L'incidente si è verificato sulla Quinta Strada, non lontano dall'Empire State Building. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze e un elicottero. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. La polizia ha parlato di casi "frequenti a New York" dove il "sottosuolo è pieno di cavi elettrici".