Usa, Trump rimuove l'inviato Paolo Zampolli

Donald Trump ha cacciato Paolo Zampolli dalla sua posizione al Dipartimento di Stato come inviato speciale. Lo riporta Abc, sottolineando che a Zampolli è stata notificata la decisione nella giornata di giovedì. "Gli incarichi di inviato speciale hanno una durata di un anno. Trump lo ha prorogato per oltre sei mesi". Lo afferma Paolo Zampolli, amico e inviato speciale presso il Dipartimento di Stato dopo la rimozione dal suo incarico. "Anni fa mi fece entrare nel settore immobiliare. Ora mi ha chiesto: 'Perché vuoi lavorare per la pubblica amministrazione quando potresti concludere tutti questi affari?', ha aggiunto Zampolli su X. "Il presidente ha sempre ragione". "Servire gli Stati Uniti è stato il grande onore della mia vita. Ora è il momento di un nuovo capitolo", ha messo in evidenza.
Special Envoys appointments are for one year. President Trump extended it for more than six months.Years ago, he told me I was too good for modeling and brought me into real estate.Now he told me: “Why do you want to work in government when you can close all these deals?”The President is always right.Serving him and the United States has been the greatest honor of my life. I am deeply grateful to President Trump, Secretary Rubio and the entire team.Now it is time for the next chapter - back to business, building relationships and closing deals.President Trump changed my life once. He just did it again. @POTUS @SecRubio— Paolo Zampolli (@AMBZAMPOLLI) October 15, 2026