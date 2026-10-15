Usa, Trump rimuove l'inviato Paolo Zampolli

Donald Trump ha cacciato Paolo Zampolli dalla sua posizione al Dipartimento di Stato come inviato speciale. Lo riporta Abc, sottolineando che a Zampolli è stata notificata la decisione nella giornata di giovedì. "Gli incarichi di inviato speciale hanno una durata di un anno. Trump lo ha prorogato per oltre sei mesi". Lo afferma Paolo Zampolli, amico e inviato speciale presso il Dipartimento di Stato dopo la rimozione dal suo incarico. "Anni fa mi fece entrare nel settore immobiliare. Ora mi ha chiesto: 'Perché vuoi lavorare per la pubblica amministrazione quando potresti concludere tutti questi affari?', ha aggiunto Zampolli su X. "Il presidente ha sempre ragione". "Servire gli Stati Uniti è stato il grande onore della mia vita. Ora è il momento di un nuovo capitolo", ha messo in evidenza.