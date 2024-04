Usa, Donald Trump ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari

Donald Trump ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari, evitando l'umiliante prospettiva di sequestri legali dei suoi beni, dopo essere stato condannato a pagare una multa di 454 milioni di dollari per frode finanziaria a febbraio.

Mentre il tycoon procede con i ricorsi, la cauzione sospende la maxi-sanzione che gli è stata imposta per aver "falsificato il valore degli asset delle sue società per spuntare condizioni migliori da assicurazioni e banche". Nel caso in cui gli appelli non dovessero avere successo, l'ex presidente sarà chiamato a pagare tutta la sanzione che gli è stata inflitta.