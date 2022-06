Usa: "Discusso con Kiev di soluzione negoziale con Mosca"

Gli Stati Uniti hanno discusso con l'Ucraina la possibilità di una "soluzione negoziale" con la Russia.

Lo ha rivelato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Gli Stati Uniti, ha detto, si sono "di proposito astenuti dall'esporre ciò che vediamo come un esito" del conflitto. Inoltre, ha sottolineato, "non faremo pressioni per concessioni territoriali" alla Russia.