Usa, dipartimento Tesoro accusa Cina di "manipolare" la sua valuta

Il dipartimento del Tesoro americano bolla la Cina come "manipolatore di valute". La decisione segue la mossa di Pechino di far scivolare lo yuan ai minimi degli ultimi 11 anni. "Il segretario Steven Mnuchin - si legge in una nota del Tesoro Usa - si impegnerà con il Fondo Monetario Internazionale per eliminare gli iniqui vantaggi competitivi creati dalle ultime azioni della Cina".