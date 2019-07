Usa, dimenticati in auto per 8 ore: muoiono due gemelli di un anno

Due bimbi gemelli di un anno sono stati trovati trovati morti in auto dalla polizia di New York. I due, una bimba e un bimbo, sono stati lasciati nel mezzo dal padre per otto ore. L'uomo aveva lasciato la macchina nel parcheggio dell'ospedale, dove lavora nel Bronx, dimenticandosi dei piccoli. Ora il 39enne è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori. Sono attesi i risultati dell'autopsia per accertare le cause della morte.