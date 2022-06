Usa, dimentica il figlio di 18 mesi in auto: il piccolo muore e il padre si suicida

Secondo quanto emerso, l'uomo, che si è sparato, avrebbe lasciato il figlio chiuso in macchina per tre ore.

"Questa è una tragedia orribile, il nostro pensiero va alla famiglia e agli amici - ha detto ai giornalisti l'agente Chris Hensley -. Ma saremmo negligenti nel non cogliere l'opportunità per ricordare quanto sia importante in questo periodo controllare sempre la propria vettura". Questo è il settimo bambino, da inizio 2022, che negli Stati Uniti muore perché dimenticato in auto sotto il sole.