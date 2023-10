Usa, deputato pro-Trump presenta mozione per destituire speaker Camera McCarthy

In Usa il deputato repubblicano Matt Gaetz, un fedelissimo di Donald Trump, ha presentato una mozione per destituire lo speaker della Camera - e suo compagno di partito - Kevin McCarthy, accusandolo di aver evitato lo shutdown con sostegno dei dem e di avere un accordo segreto con Joe Biden per finanziare Kiev.

Nei prossimi giorni sarà quindi resa dei conti tra la fronda trumpiana e McCarthy. Solo due altri speaker nella storia Usa hanno affrontato una mozione di sfiducia.