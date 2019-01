Usa, democratici respingono proposta Trump su Dreamer: inaccettabile

I democratici statunitensi hanno respinto la proposta del presidente Donald Trump di estendere per tre anni la tutela ai "Dreamer" in cambio dei fondi per il Muro col Messico. "Quello che è originale nella proposta del presidente non è buono e ciò che è buono non è originale", ha affermato la speaker della Camera Nancy Pelosi, annunciando che la prossima settimana i dem voteranno ulteriori finanziamenti legati alla sicurezza al confine.