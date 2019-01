Usa, Dem negano fondi per il muro: Trump abbandona incontro | E subito twitta: "Tempo perso con loro"

Ancora nulla di fatto negli Usa per superare l'impasse dello shutdown. All'incontro col presidente i leader democratici in Congresso, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, hanno ribadito l'intenzione di negare i fondi per il muro col Messico. E Donald Trump, che li aveva invitati alla Casa Bianca per tentare di riannodare il dialogo, ha abbandonato l'incontro. "Una totale perdita di tempo", ha twittato subito dopo.

"Ho appena lasciato il meeting dicendo 'bye bye, non c'è più niente altro su cui lavorare'". Ha scritto Trump riferendosi all'incontro lampo avuto con gli avversari Democratici. Secondo Trump, poi, il partito repubblicano è totalmente unito nel sostenere lo shutdown e la realizzazione del muro col Messico. Il presidente ha parlato coi giornalisti in Congresso dopo aver incontrato i rappresentanti del Grand Old Party.



Trump condiziona la fine dello shutdown del settore pubblico Usa, che non ha più fondi per operare in quanto il budget non è stato approvato dal Congresso, al finanziamento del muro anti-migranti al confine messicano con 5,7 miliardi di dollari. Lo shutdown e' in corso dal 18 giorni.