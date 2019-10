Usa, dem in ansia per elezioni 2020: manca candidato forte

Nelle file dei democratici Usa si guarda con ansia alle elezioni del 2020: i candidati in campo (Biden, Warren e Buttigieg) non sembrano convincere e il partito punta a un "cavaliere bianco" in grado di candidarsi anche all'ultimo momento. Lo riporta il New York Times, che ipotizza o un ritorno di Hillary Clinton o la candidatura di Michelle Obama e l'ipotesi Bloomberg.