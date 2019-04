Usa, decine di bambini morti soffocati: la Fisher-Price richiama milioni di culle

Dopo la segnalazione degli ultimi 10 incidenti mortali - in alcuni casi i bimbi avevano appena tre mesi - l'azienda ha avvertito i consumatori di non usare più la culla. "Mentre continuiamo a salvaguardare la sicurezza di tutti i nostri prodotti dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in modo contrario alle avvertenze e alle istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso in collaborazione con la Consumer Product Safety Commission che questo richiamo volontario è la migliore linea d'azione", ha reso noto.



Già martedì l'American Academy of Pediatrics aveva chiesto che il prodotto venisse ritirato dal mercato. Il suo presidente, Kyle Yasuda, aveva descritto la culla come "mortale" e aveva invocato "un'azione immediata".