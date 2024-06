Usa: da Biden un piano per legalizzare i migranti sposati con americani

Joe Biden annuncerà martedì un nuovo programma per l'immigrazione che creerà un percorso verso la cittadinanza per centinaia di migliaia di immigrati che si trovano nel Paese illegalmente, ma che sono sposati con cittadini statunitensi. Lo scrive il Wall Street Journal, che ha parlato con parlamentari e altre fonti a conoscenza del progetto. Il programma offrirà diversi benefici agli immigrati che vivono negli Stati Uniti da almeno un decennio, come per esempio permessi di lavoro, protezione dall'espulsione e la possibilità di fare richiesta per la "green card", cioè il permesso di soggiorno permanente.