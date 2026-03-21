Usa, crolla pavimento durante una festa di matrimonio: almeno 7 feriti gravi

Il pavimento di una struttura in legno è crollato a Tamworth, nel New Hampshire a nord di Boston, mentre all'interno erano presenti 157 persone. L'allarme è scattato in una località celebre in quell'area per ospitare ricevimenti di nozze e, proprio in una di queste occasioni, il parquet sarebbe collassato su sé stesso portando con sé alcuni ospiti. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite e quanto siano gravi le loro condizioni. Le forze dell'ordine locali hanno dichiarato un "mass casualty incident", classificando dunque l'emergenza come da bollino rosso e chiedendo l'intervento di decine di ambulanze e di un elicottero.