Usa, crolla pavimento durante una festa di matrimonio: almeno 7 feriti gravi
Dichiarata la massima allerta per i soccorsi e le forze dell'ordine, chiesto l'intervento di un elicottero
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Il pavimento di una struttura in legno è crollato a Tamworth, nel New Hampshire a nord di Boston, mentre all'interno erano presenti 157 persone. L'allarme è scattato in una località celebre in quell'area per ospitare ricevimenti di nozze e, proprio in una di queste occasioni, il parquet sarebbe collassato su sé stesso portando con sé alcuni ospiti. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite e quanto siano gravi le loro condizioni. Le forze dell'ordine locali hanno dichiarato un "mass casualty incident", classificando dunque l'emergenza come da bollino rosso e chiedendo l'intervento di decine di ambulanze e di un elicottero.
La festa e la massima emergenza
L'allarme sarebbe scattato durante una festa di matrimonio, intorno alle 16.30 ore locali. Durante un evento, una parte del pavimento è crollata nel seminterrato. I soccorritori, accorsi sul posto, hanno convinto le forze dell'ordine a dichiarare lo stato d'emergenza massima sulla base di alcune segnalazioni dei presenti, che parlavano di diversi feriti.
La situazione e i feriti
Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le travi crollate mentre, secondo le comunicazioni delle forze dell'ordine, almeno sei veicoli dei soccorsi si sarebbero diretti a tutta velocità verso gli ospedali più vicini per trasportare i primi feriti. Diverse persone sarebbero ferite non gravemente. Per far fronte alla situazione, sono state richieste diverse ambulanze, unità operative speciali e almeno un elicottero.