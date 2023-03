Usa, Covid: "prove" di pressioni di Fauci su comunità scientifica

In Usa la sottocommissione sulla pandemia di Covid della Camera dei rappresentanti ha dichiarato di disporre di "prove" secondo cui l'immunologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci", "indusse" la scrittura di un articolo scientifico per confutare la teoria relativa all'origine della pandemia nel laboratorio cinese di Wuhan.

L'accusa non è nuova: Fauci, nella veste di direttore dell'Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive Usa, avrebbe fatto leva sulla concessione dei fondi pubblici per la ricerca per distogliere l'attenzione dal laboratorio cinese, dove si svolgevano ricerche sul coronavirus da lui personalmente autorizzate.