Usa, Corte suprema Michigan autorizza referendum sull'aborto

Gli elettori dello Stato Usa del Michigan saranno chiamati a esprimersi il prossimo autunno in merito all'adozione di un emendamento costituzionale che sancisca il diritto all'aborto.

La Corte suprema di quello Stato ha accolto una petizione presentata da una associazione pro-aborto, Reproductive Freedom for All, e ha dato mandato alle autorità elettorali di mettere al voto l'emendamento il prossimo novembre, in occasione delle elezioni di medio termine.