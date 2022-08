Usa, Corte suprema della Sud Carolina blocca divieto di aborto

La Corte suprema del Sud Carolina ha bloccato temporaneamente nello Stato americano l'entrata in vigore del divieto di aborto dopo la sesta settimana.

"In questa fase preliminare, non siamo in grado di determinare con certezza la costituzionalità della legge in base al divieto costituzionale del nostro Stato contro le invasioni irragionevoli della privacy", ha scritto la Corte.