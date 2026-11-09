Usa, Corte Suprema autorizza la ripresa dei lavori per il muro al confine con il Messico in Texas

L'ordinanza sospende una decisione emessa a ottobre da un giudice federale, che aveva bloccato temporaneamente i lavori in attesa di valutare un ricorso presentato da un'organizzazione per la tutela dei luoghi di culto, una guida fluviale e un'associazione ambientalista. I ricorrenti sostengono che la costruzione delle barriere nella regione di Big Bend comprometterebbe la possibilità di utilizzare e preservare l'area. La maggioranza della Corte ha tuttavia ritenuto che la legislazione federale consenta al segretario per la Sicurezza interna di derogare alle norme in materia di tutela ambientale e conservazione, privilegiando l'accelerazione dei lavori al confine rispetto ai danni denunciati dai ricorrenti.