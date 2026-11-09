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Usa, Corte Suprema autorizza la ripresa dei lavori per il muro al confine con il Messico in Texas

L'ordinanza sospende una decisione emessa a ottobre da un giudice federale che aveva temporaneamente bloccato i lavori

09 Nov 2026 - 23:22
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La Corte suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l'amministrazione del presidente Donald Trump a riprendere la costruzione di un muro lungo il confine meridionale con il Messico nella regione di Big Bend, nel Texas sud-occidentale, anche all'interno di un parco nazionale. La decisione, non firmata, consente all'amministrazione di riprendere i lavori per la realizzazione di barriere e l'installazione di apparecchiature di sorveglianza lungo un tratto di circa 500 miglia del confine tra Stati Uniti e Messico, mentre prosegue la battaglia legale sulla legittimità del progetto davanti ai tribunali di grado inferiore. La giudice Ketanji Brown Jackson ha espresso il proprio dissenso.

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L'ordinanza sospende una decisione emessa a ottobre da un giudice federale, che aveva bloccato temporaneamente i lavori in attesa di valutare un ricorso presentato da un'organizzazione per la tutela dei luoghi di culto, una guida fluviale e un'associazione ambientalista. I ricorrenti sostengono che la costruzione delle barriere nella regione di Big Bend comprometterebbe la possibilità di utilizzare e preservare l'area. La maggioranza della Corte ha tuttavia ritenuto che la legislazione federale consenta al segretario per la Sicurezza interna di derogare alle norme in materia di tutela ambientale e conservazione, privilegiando l'accelerazione dei lavori al confine rispetto ai danni denunciati dai ricorrenti.

Il progetto ha suscitato una forte opposizione bipartisan in Texas, unendo ambientalisti e allevatori della regione desertica. I critici sostengono che il muro altererebbe il paesaggio, limiterebbe l'accesso al fiume Rio Grande, metterebbe a rischio coltivazioni e bestiame e interferirebbe con quella che viene descritta come la più grande riserva di cieli bui al mondo.

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