Usa, Corte d'appello blocca l'invio in Messico dei richiedenti asilo

Una Corte d'appello federale ha bloccato il programma dell'amministrazione Trump, in vigore da gennaio 2019, per inviare in Messico i richiedenti asilo in attesa delle loro udienze in Usa. La sentenza, applicabile lungo il confine con il Messico, priva il presidente di una delle sue politiche chiave per frenare l'immigrazione. Finora il cosiddetto programma "remain in Mexico" aveva interessato 59mila persone.