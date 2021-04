Usa: contratto milionario per Mike Pence, ex vice di Trump

ansa

L'ex vice presidente Usa Mike Pence ha firmato un contratto con la casa editrice Simon & Schuster per scrivere le sue memorie in due libri. Secondo la Cnn il contratto vale dai tre ai quattro milioni di dollari. Il primo libro dovrebbe uscire nel 2023. Anche altri ex funzionari dell'amministrazione Trump - tra cui l'ex consigliera della Casa Bianca Kellyanne Conway e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo - stanno scrivendo le loro memorie.