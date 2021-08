Usa, consiglieri di Biden spingono per la conferma di Powell alla guida della Fed

-afp

I consiglieri di Joe Biden stanno valutando di raccomandare al presidente americano la conferma di Jerome Powell alla guida della Fed per un secondo mandato. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Lael Brainard viaggerebbe verso la vicepresidenza. L'accoppiata sarebbe in grado di accontentare i progressisti democratici scettici su Powell. Biden non ha ancora sciolto le riserve e una decisione è attesa in autunno.