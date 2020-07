Usa, consegnati centinaia di misteriosi pacchi dalla Cina contenenti semi rischiosi per l'ambiente

I dipartimenti dell'Agricoltura degli stati americani, però, hanno avvisato chi li ha ricevuti di non aprire i pacchi, non mangiare i semi, né tanto meno piantarli. I cittadini sono stati anche allertati di non buttarli nella spazzatura, perché una volta arrivati in discarica avrebbero potuto germogliare.

Il pericolo ambientale - I semi potrebbero appartenere a specie vegetali invasive, che rischiano di compromettere l'ambiente. I funzionari dell'agricoltura statale della Virginia hanno avvertito: "Le specie invasive provocano il caos nell'habitat, spostano o distruggono piante e insetti autoctoni e danneggiano gravemente le colture".



Il rischio di bio-terrorismo - Si teme anche che i semi introducano delle malattie ancora sconosciute nelle piante locali, oppure che possano danneggiare il bestiame. "Non abbiamo abbastanza informazioni per sapere se si tratta di uno scherzo o un atto di bio-terrorismo agricolo", ha detto Ryan Quarles, commissario agricolo del Kentucky.



Probabilmente una truffa online - Ma dietro alla spedizione di pacchetti ci potrebbe essere anche una truffa, non ai danni di chi ha ricevuto i semi ma di chi compra online. La tecnica si chiama brushing scam e consiste nell'inviare, in modo casuale, pacchi di poco valore. Obiettivo? Assoldare profili falsi che rilascino recensioni positive riguardo proprio la spedizione effettuata così da migliorare la reputazione online del sito, che si è occupato della spedizione.