Negli Usa i negoziatori del Congresso federale sono nuovamente in campo per concordare un rifinanziamento temporaneo delle attività dello Stato federale, in deroga al tetto legale all'indebitamento. Il Congresso deve giungere a un accordo per tenere in funzione il governo federale entro venerdì 20 dicembre, data della scadenza della precedente proroga.