Usa, condannato a morte sopravvissuto a esecuzione: sarà il primo a essere giustiziato con l'azoto

Negli Usa sarà utilizzata per la prima volta l'inalazione di azoto puro per giustiziare un detenuto.

L'uomo, un americano di 58 anni, Kenneth Eugene Smith, nel 2022 è sopravvissuto a un tentativo di esecuzione. L'equipe incaricata, infatti, non era riuscita a individuare le vene dove iniettare il veleno e il condannato a morte era rimasto per quattro ore legato a una barella. Così si è deciso di sperimentare l'ipossia di azoto. Le associazioni per i diritti umani, fra cui la Ong Equal Justice Initiative, hanno protestato contro questo metodo ritenuto barbaro.