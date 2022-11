Usa, in Missouri eseguita condanna a morte per uomo che uccise agente

Le autorità carcerarie dello Stato Usa del Missouri hanno eseguito la condanna a morte di un uomo, colpevole di aver ucciso un agente di polizia.

La condanna a morte del 37enne afroamericano Kevin Johnson è stata eseguita tramite iniezione letale nel penitenziario statale di Bonne Terre. Si tratta della seconda esecuzione statale e della 17esima negli Stati Uniti dall'inizio del 2022. Per la prima volta nella storia delle esecuzioni in Missouri, Johnson non era solo al momento del decesso: al suo fianco è infatti rimasto il reverendo Darryl Gray, pastore e attivista per i diritti razziali.