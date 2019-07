Che fosse un tipo eccentrico e dalle forte passioni lo si sapeva da tempo, ma che Edwin "Buzz" Aldrin fosse capace di mettere k.o. un uomo con un pugno in pubblico. E' quanto mostra un video diffuso in Rete in occasione del cinquantenario dello Sbarco sulla Luna , ma risalente al 2002. All'epoca l'astronauta subì l'aggressione di un complottista, il 38enne Bart Sibrel , che lo definì "bugiardo, codardo e ladro" per aver finto di essere atterrato sul satellite. La reazione dell'eroe dell' Apollo 11 , all'epoca 72enne, fu veemente: un pugno in piena faccia.

Il filmato è stato visto e condiviso da milioni di persone in poche ore. La reazione di Aldrin non è stata poi punita dall'autorità giudiziaria, interpretata come legittima difesa a un'aggressione personale. La stessa polizia ignorò l'accaduto ritendendo che l'astronauta fosse stato provocato.



Nei giorni in cui il mondo ricorda la più grande impresa compiuta dall'uomo, i media americani sono tornati ad ascoltare Sibrel. Quest'ultimo non ha cambiato idea sulla cospirazione, che secondo lui avrebbe coinvolto 400mila persone, per fingere di mandare l'uomo sulla Luna, con la complicità indiretta anche dei russi oltre che di Nasa e Hollywood.