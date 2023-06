23 giugno 2023 08:56

Usa, colosso chimico paga 10 miliardi di dollari per l'inquinamento delle acque

In base all'accordo, l'azienda verserà la somma in 13 anni a tutte le città, le contee e i villaggi per testare e ripulire le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nelle forniture idriche pubbliche