Usa, Cnn: Trump furioso con Melania per le critiche pubbliche alla vice di Bolton (appena silurata)

Donald Trump "è arrabbiato con tutti" e furioso con la First Lady Melania che ha chiesto pubblicamente a sua insaputa la testa di Mira Ricardel , la vice del consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton. Lo ha reso noto la Cnn riportando le parole di alcuni suoi collaboratori. Inoltre il presidente Usa sarebbe " isolato " alla Casa Bianca e arrabbiato per la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato.

Dopo le critiche pubbliche della First Lady, Ricardel è stata cacciata dalla Casa Bianca pur restando all'interno dell'amministrazione, dove ricoprirà un nuovo ruolo. Lo hanno reso noto fonti dell'Amministrazione Trump.



Melania aveva chiesto martedì che Ricardel, la vice di Michael Bolton, venisse licenziata "perché non merita più l'onore di servire in questa Casa Bianca". Secondo alcune voci riportate dalla stampa statunitense la Ricardel avrebbe litigato con lo staff della First Lady e avrebbe anche diffuso alcune voci negative sulla stessa Melania.