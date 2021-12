Usa, Cnn: ex capo staff di Trump collabora a indagine assalto Campidoglio

Ansa

L'ex capo dello staff di Donald Trump, Mark Meadows, ha raggiunto un accordo per collaborare con il comitato ristretto della Camera che indaga sull'assalto del 6 gennaio in Campidoglio. Lo riferisce la Cnn, secondo cui Meadows avrebbe già fornito documenti e presto apparirà per una deposizione, evitando così il rischio di una denuncia per oltraggio al Congresso.