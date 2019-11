Usa, Clinton contro Trump: "Sei stato assunto per fare un lavoro, fallo"

"Sei stato assunto per fare un lavoro e dovresti continuare a lavorare". E' il messaggio che l'ex presidente americano Bill Clinton, che fu oggetto di impeachment nel 1998, invia a Donald Trump. "Ogni giorno è una nuova opportunità per fare delle cose buone", ha detto Clinton alla Cnn, spiegando che se fosse in Trump direbbe: "Ho avvocati per gestire l'impeachment e se ne devono occupare loro, mentre io devo lavorare per gli americani".